«ПИСЬМА ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-7

27 марта 2022 | 18:29 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"

Про русский креатив не первой свежести.

Русский мир потерял клоуна Жириновского, но пока жив дублер - «главный космический клоун» Дмитрий Рогозин. Г-н Рогозин личность не только высокодуховная и предельно скрепная, но и высокообразованная. Судите сами: окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма при Московском горкоме КПСС. Обучался на экономическом факультете по специальности «политэкономия социализма», ученая степень - доктор философских наук по специальности «Философия политики и права». И вот этот ракетный философ социализма поведал, что «создаваемое «на» Украине при помощи США секретное биооружие может целевым образом поражать репродуктивную систему россиянок. Исключительно этнически русских женщин. В своем Telegram-канале генеральный директор «Роскосмоса» Рогозин сообщил, что тестируемое на Украине биологическое оружие способно действовать выборочно на представителей определенного этноса…

Люди, сохранившие иммунитет от инъекций останкинской иглой, лишь покрутили пальцем у виска. А те, кто «знает больше» с удивлением отметили, что Рогозин не постыдился вытянуть из пыльного шкафа древний советский фейк, задействованный в 1975-76 гг. Тогда СССР, традиционно окруженный врагами, обличал научные изыскания ««преступного фашистского-расистского» режима апартеида в ЮАР.



На эту тему был даже снят фильм «Проект «Сивилла». Плохенький, но весьма пропагандистский. Давайте же углубимся в сюжет.

Справедливости ради советский пропагандистский фейк о соответствующих работах в ЮАР имел реальную основу. Правительство ЮАР еще в середине 1960-х задавало своей науке вопрос на эту тему. Местная же наука, находившаяся в «белой ЮАР» на весьма высоком вполне мировом уровне в течении полугода уверенно ответила: «Это невозможно в принципе, господа!»

Аргументация проста как пучок петрушки:

- белое население ЮАР не настолько «расово чисто», чтобы избежать опасность оказаться жертвой такого оружия, если бы его удалось создать даже с использованием нынешнего уровня знаний и биотехнологий.

- более 80% «самых правильных» белых ЮАР — буров/африканеров — имеют примесь негритянской крови.

Хотя визуально у большинства буров этого невозможно заметить даже в самую светосильную оптику.

Аналогично — с черным населением США, но в обратную сторону: практически нет афорамериканцев, кроме иммигрантов из Черной Африки в первом-втором поколениях, спаривающихся с себе подобными. По этой причине афроамериканцы в большинстве своем даже визуально-антропологически отличаются от афроафриканцев. Даже цветом кожи. У тру-афроафриканца она, как правило, с характерным синеватым отливом. В отличие от типического афроамериканца.



Кроме того, южноафриканская наука на запрос своего правительства 60-летней давности, дополнительно обосновала безнадежность создания такого рода «рассового» оружия в виду несколько иной политики, которую проводила ЮАР на территории иных африканских стран.

- В соседней Намибии мы по принципиальным соображениям не проводим политики апартеида не ведем ни формально, ни фактически.

- Мы стратегически дружим с Южной Родезией (ныне – Зимбабве), которая использует нерасовые механизмы обеспечения господства белых на этих территориях.

- А еще, правительство ни в коем случае не желает задеть португальцев в тогдашней Португальской Восточной Африке (ныне - независимые Ангола и Мозамбик). А у них - феерический коктейль в крови...

Поэтому ученые мужи посоветовали правительству успокоиться и направить усилия на разработку проверенных атомной бомбы и межконтинентальных баллистических работ для их доставки.

Что и было сделано в отношении атомной бомбы. Собственную МБР немного не успели допилить, ибо системе апартеида пришел конец.

Примерно тогда же эта биологическая история утекла в печать ЮАР.



Где-то в 1975-м, когда началась вялотекущая южноафрикано-ангольская война, а война в Родезии вступила в решающую фазу после получения Мозамбиком независимости. И тут-то Агитпроп ЦК КПСС вспомнил однонедельную сенсацию локального характера 10-летней давности.

НЕ сложно заметить, что нынешний русский идеологический креатив — давно выдохшийся нафталин. Например, миф о «радиоактивном «суперцунами», смывающем проклятую Америку, в исполнении ААНОПА СН («атомный автономный необитаемый подводный аппарат стратегического/специального назначения») «Посейдон» (ранее был известен как «Система-6») — это байка датирована 1957-м, уходящая корнями аж в 1949-й и даже в 1940-й...

Согласно современному общемировому академическому консенсусу среди генетиков и других «смежных специалистов» (молекулярных биологов и пр.), генетическое оружие в принципе невозможно создать не только из-за высокого уровня метисации (попросту говоря - биологического смешения самых различных популяций людей) в результате межэтнических, межрасовых и пр. браков, но также из-за отсутствия хотя бы минимально надежных маркеров, по которым условный био- или биохимический патоген мог бы «самостоятельно отличить» один этнос от другого. В 2018-м году даже специалисты русской карманной РАН, отнюдь не гнушающейся прямыми антинаучными фальсификациями даже устами директоров академических институтов, опубликовали специальный большой доклад, где отметили основные биологические и биогенетические факторы, в принципе не позволяющие создать «этноспецифическое» оружие». В частности, в докладе особо подчеркнуто, что народы мира – генетически отличаются лишь частотой встречаемости определенных генов. Но в принципе не существует генов, существующих только у жителей одной страны. Кроме того, два человека из одной даже очень «тесной» популяции могут отличаться больше, чем в среднем отличаются две максимально различные популяции нашего биологического вида.

Этнические группы обособились по меркам эволюции буквально «сегодня утром». Да что там этнические группы! Даже расовые группы обособились всего 10-12 тысяч лет назад. У них тупо не может быть специфических маркеров даже на уровне подвида. Это не говоря о том, что род Homo славен репродуктивной пластичностью и именно то, что отвечает за размножение, сделало возможным гибриды с неандертальцами, с «денисовцами» (азиатские архантропы, обособились и от неандеров, и от африканцев где-то 300 тыс. лет назад), даже с «хомо наледи» (недавно открытые ныне исчезнувшие реликтовые гоминоиды. Это пока не подтверждено окончательно, но очень странные генетические варианты у африканцев южнее Сахары по расчетному времени появления совпадают с датировками существования хомо наледи. А это даже не межвидовой, а межродовой уровень репродуктивных контактов. И учитывая, что следы «вотэтоговотвсего» обнаружили в современном геноме человека, эти гибриды были вполне плодовиты.



Если уж репродуктивный аппарат людей всегда был недостаточно специфичен, чтобы обеспечить репродуктивную изоляцию от всех этих товарищей, то рогозинская идея о возможности прицельно калечить репродуктивный аппарат «русских» (сами же русские есть совершенно дикая смесь разнообразнейших этносов) может проходить исключительно по ведомству Белой горячки.

Продолжаем наблюдать за хрониками пикирующего дурдома…

Потери, понесенные русскими нацистами за 30 суток преступной агрессивной войны против Украины и Украинского Народа (на 8.00 по Киеву ( UTC +2:00) 26.03.2022 г .:

Убитые и умершие от ран до эвакуации на батальонный или эквивалентный ему медпункт и выше – ок. 16400 чел. русских нацистских оккупантов

Пленные – 562 чел. (на утро 19 марта)

Основные боевые танки – 575

Другие ББМ («боевые бронированные машины» – к ним относятся БМП, БТР, бронеавтомобили (БА), боевые разведывательные машины (БРМ), бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины поддержки танков (БМПТ), бронированные самоходные ПТРК) – 1640

Пусковые установки баллистических ракет - две

Ствольная артиллерия калибра 100 мм и выше (кроме минометов, безоткаток и зенитной) – 293 ед.

Реактивная артиллерия (РСЗО) – 91

Огневые средства ПВО – 51 ед. (потери по огневым средствам ПВО русских нацистских агрессоров приводятся без учета 23-мм спаренных зениток и ПЗРК)

Боевые самолеты (включая подбитые) – 117

Боевые и транспортно-боевые вертолеты (включая подбитые) – 127

Тяжелые и средние ударные, разведывательно-ударные и разведывательные БПЛА – 56 (+ значительно более сотни легких и малых БПЛА, включая и десятки ударных)

Автомобильная техника (не считая автоцистерн и цистерн-прицепов, и не считая колесных тягачей и тракторов) – 1131 ед.

Автоцистерны с горюче-смазочными материалами – 73 штуки

Разнообразная самоходная военная спецтехника – 19 ед.

Боевые корабли и катера – 7 (в т.ч. минимум один большой десантный корабль)

Сергей Гончаров