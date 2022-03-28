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Зеленский: убиты некоторые мэры украинских городов
28 марта 2022 | 23:42
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупационные войска российской федерации убили некоторых украинских городских голов, похищенных после захвата городов. Об этом он рассказал в интервью The Economist.
«Похищают мэров наших городов. Некоторых из них убили. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены... Эти операции проводят те же люди (похищавшие украинцев во время оккупации Донбасса – ред.)», – сказал президент Зеленский.
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