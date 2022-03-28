Зеленский: убиты некоторые мэры украинских городов

28 марта 2022 | 23:42

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупационные войска российской федерации убили некоторых украинских городских голов, похищенных после захвата городов. Об этом он рассказал в интервью The Economist.

«Похищают мэров наших городов. Некоторых из них убили. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены... Эти операции проводят те же люди (похищавшие украинцев во время оккупации Донбасса – ред.)», – сказал президент Зеленский.



Ранее российские оккупанты освободили из плена мэра Мелитополя, который был захвачен войсками России.



Ранее 20 марта в с. Гремяч Новгород-Северского района Черниговщины вражеские солдаты похитили старосту. Также в селе Андреевка Михайло-Коцюбинской общины кафиры задержали старосту села Николая Будаловского и местную депутат и директор школы Татьяну Безлюдную. В селе Новая Басань сообщали о похищении двух представителей местного самоуправления.