ТЕМА

в Києві, за кілька тижнів знайшли сотні мін, які не розірвались

28 марта 2022 | 23:47

Окупанти після себе залишили кілька сотень снарядів та мін, що не детонували. Але їх встигли вилучити, повідомили в МВС.


🔻 Повертатися до своїх домівок українцям зараз небезпечно. Можна повернутися лише після погодження органів влади, ДСНС та Нацполіції.

🔻 Будьте максимально обережними з підозрілими предметами. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102.



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