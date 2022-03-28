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в Києві, за кілька тижнів знайшли сотні мін, які не розірвались
28 марта 2022 | 23:47
Окупанти після себе залишили кілька сотень снарядів та мін, що не детонували. Але їх встигли вилучити, повідомили в МВС.
🔻 Повертатися до своїх домівок українцям зараз небезпечно. Можна повернутися лише після погодження органів влади, ДСНС та Нацполіції.
🔻 Будьте максимально обережними з підозрілими предметами. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102.
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