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Турции нравится израильский газ
29 марта 2022 | 11:14
Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода к израильскому месторождению "Левиафан" в качестве альтернативы российским поставкам газа на юг Европы, передает Рейтер со ссылкой на представителей стран
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