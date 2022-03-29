ТЕМА

РПЦ вірогідно припинить існування в Україні

29 марта 2022 | 21:12

Остаточне слово - за парламентом.


До Верховної Ради внесено проект про заборону діяльності РПЦ У разі його прийняття вся власність церкви та її керівництва протягом 48 годин буде націоналізована. Релігійні громади протягом 14 днів можуть змінити свою підпорядкованість, тоді церковне майно залишається за ними. Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська Лаври перейдуть у власність держави. Під час зміни підпорядкованості церковних громад Служба безпеки України вивчить, чи вони не співпрацювали з окупантами. Винних притягнуть до відповідальності.



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