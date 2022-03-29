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На Київщині приборкують велику пожежу на складі, яка виникла після влучання снаряду
29 марта 2022 | 23:49
У Броварському районі внаслідок влучання ворожого снаряду виникла пожежа у складській будівлі.
Про це повідомляє ДСНС.
За словами рятувальників, інформація про пожежу надійшла о 16:05.
О 18:00 загорання локалізовано на площі 20 тис. кв. м.
До гасіння залучено 25 осіб та 7 одиниць техніки.
За даними прокуратури Київщини, на складах зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.
За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато розслідування (ст. 438 КК України).
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