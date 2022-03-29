На Київщині приборкують велику пожежу на складі, яка виникла після влучання снаряду

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Прем'єр-міністр України Віктор Янукович, ліворуч, та відомий український бізнесмен Віктор Пінчук під час щорічного Міжнародного Економічного Форуму-2007 в Давосі (Швейцарія) у пятницю, 26 січня 2007 р. Міжнародний економічний форум, в якому беруть участь відомі європейські політики і бізнесмени, проходить з 24 по 28 січня 2007 р. Цього року Україну на форумі представляє прем'єр-міністр Віктор Янукович. Фото Андрія Мосієнка