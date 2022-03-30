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Сергія Бичкова відсторонено від виконання повноважень гендиректора ДП “Антонов”, - Укроборонпром
30 марта 2022 | 00:37
Сьогодні, 29 березня, ДК “Укроборонпром” відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства “Антонов”, що входить до складу Концерну.
"Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень.
Нагадаємо, що під час атаки московитів на аеродром "Антонов" у Гостомелі був зруйнований найбільший у світі літак АН-225 "Мрія". Пізніше у ДП “Антонов” порахували, що будування копії зруйнованого літака коштуватиме від 700 млн до 1 млрд доларів.
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