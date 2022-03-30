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Металургійні заводи почнуть відновлювати роботу цього тижня
30 марта 2022 | 08:38
Цього тижня окремі металургійні заводи відновлюватимуть виробництво і зможуть частково експортувати свою продукцію. Про це в етері "Єдиних новин" розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Останні тижні ми активно співпрацюємо з галузями промисловості над відновленням виробництва, нашого виробничого та експортного потенціалу. Конкретні речі – минулого тижня ми пройшли повністю весь металургійний комплекс, вже є результати", – розповів він.
Кубраков не розкривав детально, про які саме підприємства йдеться, але повідомив, що окремі заводи вже запускають цього тижня виробництво.
"Так, є складнощі з логістикою, не працюють порти, але ми перебудуємо цю логістику, аби вони все ж могли працювати. Це важливо для багатьох міст, де такі заводи є основними підприємствами, і які створюють робочі місця", – пояснив міністр.
Він додав, що робота ведеться також в агросекторі, який є головним для українського експорту. Вихід, за словами Кубракова, вже знайшли за підсумками зустрічей з представниками галузей. Хоча це й буде складно, адже 80-90% експорту здійснювалося портами у Чорному морі, але "перебудуємо і зробимо – важко, але ми дивимося оптимістично".
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