ТЕМА

Армения включилась в войну против Украины

30 марта 2022 | 14:42

Продолжая в течение многих лет политику оккупации Южного Кавказа, Армения теперь поддерживает российскую оккупацию Украины, и направила боевые самолеты и летчиков воевать на стороне российской армии, сообщает турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведывательные данные.


Армения направила свои боевые самолеты и пилотов для участия в войне против Украины, сообщил турецкий телеканал.

Согласно разведывательной информации, полученной Haber Global, 25 марта из Армении вылетели четыре боевых самолета типа Су-30, которые отправились в Россию для использования в Украине.

Более того, истребители российского производства пилотируют специально обученные армянские летчики.

Таким образом, Армения стала партнером РФ по оккупации Украины, то есть, фактически участницей войны, заявляет телеканал.



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