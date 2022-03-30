Иловайские мясники ликвидированы

331-й полк ответственен за Иловайскую бойню в 2014 году, когда российские части ударили в спину украинским войскам.

Колишній депутат держдуми РФ Ілля Пономарьов повідомив: Все командование 331-го гвардейского воздушно-десантного полка РФ уничтожено в Украине. Командир полка, полковник Сухарев, убит.