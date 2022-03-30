ТЕМА

Иловайские мясники ликвидированы

30 марта 2022 | 15:04

Колишній депутат держдуми РФ Ілля Пономарьов повідомив: Все командование 331-го гвардейского воздушно-десантного полка РФ уничтожено в Украине. Командир полка, полковник Сухарев, убит.


Начальник штаба подполковник с офицерами штаба и командирами рот и батальонов также погибли.

331-й полк ответственен за Иловайскую бойню в 2014 году, когда российские части ударили в спину украинским войскам.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100