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Росіяне опромінидися в Чорнобилі
31 марта 2022 | 08:05
☢️ Російські військові отримали сильні дози опромінення на ЧАЕС До білоруського центру радіаційної медицини в Гомелі надійшла нова партія опромінених радіацією російських військовослужбовців, які тривалий час провели на території ЧАЕС. Про це повідомив член Громадської ради з управління Зоною Відчуження Ярослав Ємельяненко.
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