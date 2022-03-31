Росіяне опромінидися в Чорнобилі

31 марта 2022 | 08:05

☢️ Російські військові отримали сильні дози опромінення на ЧАЕС До білоруського центру радіаційної медицини в Гомелі надійшла нова партія опромінених радіацією російських військовослужбовців, які тривалий час провели на території ЧАЕС. Про це повідомив член Громадської ради з управління Зоною Відчуження Ярослав Ємельяненко.



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