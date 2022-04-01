Зеленський: війна в Україні стає рутиною для світу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для багатьох країн світу повномасштабне вторгнення Росії стає рутиною, і закликав змусити РФ шукати мир якнайшвидше.﻿ Про це він сказав під час виступу у парламенті Нідерландів.

"Щоденні повідомлення про кількість знищених будинків, обстріляних міст, громад уже не викликають емоцій. Для багатьох інших війна в Україні стає рутиною. На жаль, але це правда - рутиною. Але не для тих, чиї життя під загрозою щохвилини", – додав український президент.

Зеленський також закликав світову спільноту діяти швидше та рішучіше у спробах зупинити Росію.

"Для деяких це вже стає рутиною, на яку навіть не варто звертати уваги. Ми зараз знаходимося в такому моменті, коли треба діяти ще швидше і сильніше, як у перший місяць війни, коли всі народи Європи та світу побачили, що робить Росія. І всі вони сповнені обурення та бажання нам допомогти, але увага та емоції людей не фокусуються довго на тому самому. Якщо ситуація не розрешиться, люди можуть перейти на щось інше. І ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів, ми маємо всі разом змусити Росію шукати мир якнайшвидше", – зазначив він.

Президент нагадав, що Україна продовжує стримувати наступ РФ 36 днів поспіль.