|
Зеленський: війна в Україні стає рутиною для світу
01 апреля 2022 | 00:03
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для багатьох країн світу повномасштабне вторгнення Росії стає рутиною, і закликав змусити РФ шукати мир якнайшвидше. Про це він сказав під час виступу у парламенті Нідерландів.
"Щоденні повідомлення про кількість знищених будинків, обстріляних міст, громад уже не викликають емоцій. Для багатьох інших війна в Україні стає рутиною. На жаль, але це правда - рутиною. Але не для тих, чиї життя під загрозою щохвилини", – додав український президент.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для багатьох країн світу повномасштабне вторгнення Росії стає рутиною, і закликав змусити РФ шукати мир якнайшвидше. Про це він сказав під час виступу у парламенті Нідерландів.
"Щоденні повідомлення про кількість знищених будинків, обстріляних міст, громад уже не викликають емоцій. Для багатьох інших війна в Україні стає рутиною. На жаль, але це правда - рутиною. Але не для тих, чиї життя під загрозою щохвилини", – додав український президент.
Зеленський також закликав світову спільноту діяти швидше та рішучіше у спробах зупинити Росію.
"Для деяких це вже стає рутиною, на яку навіть не варто звертати уваги. Ми зараз знаходимося в такому моменті, коли треба діяти ще швидше і сильніше, як у перший місяць війни, коли всі народи Європи та світу побачили, що робить Росія. І всі вони сповнені обурення та бажання нам допомогти, але увага та емоції людей не фокусуються довго на тому самому. Якщо ситуація не розрешиться, люди можуть перейти на щось інше. І ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів, ми маємо всі разом змусити Росію шукати мир якнайшвидше", – зазначив він.
Президент нагадав, що Україна продовжує стримувати наступ РФ 36 днів поспіль.
"Росія готувалася проти нас, проти свободи десятки років. Вони накопичували стільки ресурсів на війну та смерть, скільки кожна європейська країна може витратити життя. І сьогодні ці російські ресурси працюють на повну. Як би це страшно не звучало, але люди вже починають звикати", – резюмував він.
также читайте
[30.03.2022]
[29.03.2022]
|
по теме
Україна на третину підвищила тарифи на транзит нафти з РФ
01. 04. 2022 | 00:05
Тарифи на транзит нафти територією України збільшаться на 30%. Таке зростання передбачене з 1 квітня 2022 року. Про це свідчать дані на сайті "Транснефти", повідомляє UBR.
Росіяне опромінидися в Чорнобилі
31. 03. 2022 | 08:05
Иловайские мясники ликвидированы
30. 03. 2022 | 15:04
Колишній депутат держдуми РФ Ілля Пономарьов повідомив: Все командование 331-го гвардейского воздушно-десантного полка РФ уничтожено в Украине. Командир полка, полковник Сухарев, убит.
Армения включилась в войну против Украины
30. 03. 2022 | 14:42
Продолжая в течение многих лет политику оккупации Южного Кавказа, Армения теперь поддерживает российскую оккупацию Украины, и направила боевые самолеты и летчиков воевать на стороне российской армии, сообщает турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведывательные данные.
Поляки - санкційні лідери Європи
30. 03. 2022 | 14:36
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»