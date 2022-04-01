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На Львівщині відкрили нове газове родовище

01 апреля 2022 | 21:43

"Російський газ піде за курсом їхнього корабля".


У Львівській області відкрили нове газове родовище.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram. 

"Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля", – написав він.

Козицький додав, що родовище вже відкрито офіційно, а далі буде нарощуватися видобуток. 

 



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