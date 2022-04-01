ТЕМА

Бюджетный авиаперевозчик попрощался с русскими до ноября.

01 апреля 2022 | 21:51


Авиакомпания Wizz Air до 30 октября отменяет все рейсы в РФ и из страны.



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