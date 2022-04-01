|
Бюджетный авиаперевозчик попрощался с русскими до ноября.
01 апреля 2022 | 21:51
Авиакомпания Wizz Air до 30 октября отменяет все рейсы в РФ и из страны.
также читайте
[31.03.2022]
[30.03.2022]
[30.03.2022]
[30.03.2022]
|
по теме
Первый оккупант умер от радиации, 26 - в госпитале
01. 04. 2022 | 23:53
Согласно опубликованным Военно-медицинской службой РФ данным, зафиксирована первая смерть военно-служащего РФ в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.
Китай ударил по Раше и Белорусии сокрушительными санкциями
01. 04. 2022 | 22:50
РФ выходит из Черниговской области, но возможны авиаудары
01. 04. 2022 | 21:55
Российские оккупанты выводят часть войск из Черниговской области, некоторые населенные пункты украинские военные возвращают под контроль. Однако сейчас существует угроза авиационных и ракетных ударов. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
На Львівщині відкрили нове газове родовище
01. 04. 2022 | 21:43
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»