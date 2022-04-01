РФ выходит из Черниговской области, но возможны авиаудары

01 апреля 2022 | 21:55

Российские оккупанты выводят часть войск из Черниговской области, некоторые населенные пункты украинские военные возвращают под контроль. Однако сейчас существует угроза авиационных и ракетных ударов. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Враг, благодаря нашим Вооруженным Силам, отходит с Черниговской области, но для чего он это на самом деле делает, одному ему известную. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда… Соответственно сейчас все общины работают над восстановлением жизнедеятельности. Наши Вооруженные Силы занимаются разминированием населенных пунктов там, где стоял враг, и зачисткой», – заявил рукводитель областной военной администрации.

Председатель ОВА предупредил жителей Черниговской области о возможных авиационных и ракетных ударах и призвал не игнорировать предупреждения о воздушной угрозе.

«Я хочу обратиться ко всем жителям Черниговской области, возможны авиационные и ракетные удары по области. Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом и таким тоже. То есть они долетают на сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия», – призвал Чаус.