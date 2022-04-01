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Первый оккупант умер от радиации, 26 - в госпитале
01 апреля 2022 | 23:53
Согласно опубликованным Военно-медицинской службой РФ данным, зафиксирована первая смерть военно-служащего РФ в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.
Сейчас россияне должны понимать, что Путин угрожает всему миру не только Третьей мировой, а и новым Чернобылем. Уже месяц как Путин отправляет на никому не нужную гибель молодых россиян. Без необходимого военного опыта, снабжения и вооружения, потери колоссальные. Как личного состава, так и военной техники.
В Чернобыле нужно было еще больше. Нужны были не просто военные, а и физики-ядерщики, специалисты, которые как минимум помогли бы избежать облучения персонала, не говоря уже о ядерной катастрофе. Не учитывая этого, российские войска вынуждены были отступить от Чернобыля не только ввиду активной обороны украинской армии, но и в результате огромных доз полученного облучения. Даже те, кто выживут после этого, последствия будут терпеть не меньше, чем ликвидаторы 80х.
Беларуские источники дают еще более серьезную информацию о пострадавших российской армии в Чернобыле. И добавляют полученные фотографические и геолокационные данные
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