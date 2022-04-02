Рада прийняла закон про конфіскацію майна громадян Росії

За прийняття відповідного законопроєкту №7169 в цілому як закону проголосувало 305 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законом розширено та уточнено поняття резидентів РФ, майно яких в Україні підлягає примусовому вилученню. Зокрема, цю норму поширено на фізичних осіб – громадян РФ (крім тих, що захищали територіальну цілісність України в період воєнного стану), а також осіб, які не є громадянами РФ, але "мають найбільш тісний зв'язок з Російською Федерацією, мають місце проживання або займаються основною діяльністю у Російській Федерації".

Також уточнюється, що конфіскації підлягає власність юридичних осіб (їх філій або представництв), засновником або кінцевим бенефіціаром яких прямо чи опосередковано є РФ чи російські компанії, або визначені вище фізичні особи.

Крім того, закон дозволяє прирівнювати до резидентів держави-агресора за рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) або суду інших фізичних або юридичних осіб (незалежно від громадянства, здійснення основної діяльності тощо), які постійно перебувають за межами України або на тимчасово окупованій території України та "публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України".

Джерело: https://biz.censor.net/n3330587