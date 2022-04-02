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ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон капітана ССО ЗС РФ,

02 апреля 2022 | 07:24

Біля села Велика Дорога на Чернгівщині російські окупанти втратили 31 одиницю бойової техніки. В полон було взято капітана ССО ЗС РФ Євгена Трофімова


Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"Після серії нищівних ударів ЗСУ по угрупованню ЗС РФ, яке намагалося утримати плацдарм на схід від Києва, російські війська здригнулися і побігли. У районі Лосинівки та Великої Дороги наш спецназ провів ефективну роботу та зачистку, та надіслав фотографії перших результатів бойової роботи, які вражають", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, 31 одиниця техніки лише біля одного села, яке російська армія намагалася утримати на підступах до Києва.

"Російське командування ввело у бій цьому напрямі підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС РФ, які також було розбито. Взято в полон капітана ССО Євгена Трофімова. Це далеко не повний список знищеної та захопленої російської техніки в цьому районі, зачистка продовжується. Російські ар'єргарди намагаються прикрити відхід, стримати тиск українців", - додав журналіст. 



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