|
ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон капітана ССО ЗС РФ,
02 апреля 2022 | 07:24
Біля села Велика Дорога на Чернгівщині російські окупанти втратили 31 одиницю бойової техніки. В полон було взято капітана ССО ЗС РФ Євгена Трофімова
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов
"Після серії нищівних ударів ЗСУ по угрупованню ЗС РФ, яке намагалося утримати плацдарм на схід від Києва, російські війська здригнулися і побігли. У районі Лосинівки та Великої Дороги наш спецназ провів ефективну роботу та зачистку, та надіслав фотографії перших результатів бойової роботи, які вражають", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, 31 одиниця техніки лише біля одного села, яке російська армія намагалася утримати на підступах до Києва.
"Російське командування ввело у бій цьому напрямі підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС РФ, які також було розбито. Взято в полон капітана ССО Євгена Трофімова. Це далеко не повний список знищеної та захопленої російської техніки в цьому районі, зачистка продовжується. Російські ар'єргарди намагаються прикрити відхід, стримати тиск українців", - додав журналіст.
также читайте
[01.04.2022]
[01.04.2022]
[31.03.2022]
[30.03.2022]
|
по теме
Рада прийняла закон про конфіскацію майна громадян Росії
02. 04. 2022 | 08:14
Верховна Рада внесла зміни до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", поширивши його дію на майно фізичних осіб.
Первый оккупант умер от радиации, 26 - в госпитале
01. 04. 2022 | 23:53
Согласно опубликованным Военно-медицинской службой РФ данным, зафиксирована первая смерть военно-служащего РФ в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.
Китай ударил по Раше и Белорусии сокрушительными санкциями
01. 04. 2022 | 22:50
РФ выходит из Черниговской области, но возможны авиаудары
01. 04. 2022 | 21:55
Российские оккупанты выводят часть войск из Черниговской области, некоторые населенные пункты украинские военные возвращают под контроль. Однако сейчас существует угроза авиационных и ракетных ударов. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Бюджетный авиаперевозчик попрощался с русскими до ноября.
01. 04. 2022 | 21:51
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»