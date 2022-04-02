ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон капітана ССО ЗС РФ,

"Після серії нищівних ударів ЗСУ по угрупованню ЗС РФ, яке намагалося утримати плацдарм на схід від Києва, російські війська здригнулися і побігли. У районі Лосинівки та Великої Дороги наш спецназ провів ефективну роботу та зачистку, та надіслав фотографії перших результатів бойової роботи, які вражають", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, 31 одиниця техніки лише біля одного села, яке російська армія намагалася утримати на підступах до Києва.

"Російське командування ввело у бій цьому напрямі підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС РФ, які також було розбито. Взято в полон капітана ССО Євгена Трофімова. Це далеко не повний список знищеної та захопленої російської техніки в цьому районі, зачистка продовжується. Російські ар'єргарди намагаються прикрити відхід, стримати тиск українців", - додав журналіст.