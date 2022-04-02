Украина соберет вдвое меньший урожай из-за войны

02 апреля 2022 | 12:51

В результате российского военного вторжения будущий урожай зерновых и масличных культур в Украине может составить 53,3 млн. тонн, что на 51% меньше прошлогоднего рекордного урожая. Соответствующий прогноз обнародовали аналитики специализированного информагентства “АПК-Информ”, учитывая фактор военной опасности, влияние агроклиматического фактора, анализ многолетней динамики урожайности сельхозкультур в регионах и другие факторы.

“Общий объем производства зерновых и масличных культур в 2022 году оценивается нами на уровне 53,3 млн тонн, что на 51% ниже рекордного показателя предыдущего сезона. При этом для зерновых урожай может стать минимальным за последние 15 лет, а для масличных — за последнее десятилетие”, — говорится в сообщении.

Аналитики агентства констатируют, что в результате боевых действий очень опасно выглядеть проведение посевной более чем в 9 областях страны — Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской. Частично рискованные районы для посевной в настоящее время есть в Житомирской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Они также указывают, что еще до войны под урожай 2022 озимыми зерновыми было засеяно 7,6 млн га, что на 7% меньше, чем годом ранее (8,2 млн га), и практически совпадает с показателем в 2020 году. Однако засеять яровых культур удастся значительно меньше — общая площадь под зерновыми и зернобобовыми может составить 4,7 млн ​​га, что на 39% ниже показателя предыдущего года.

В то же время, общая площадь посева масличных может снизиться до около 6,8-6,9 млн га с учетом уже засеянных площадей под озимым рапсом, что станет минимальным показателем с 2010 года. Основная доля традиционно останется за подсолнухом — 61% (73% в 2021 году). Около 21% и 17% могут занять соответственно рапс и соя (12% и 15% в 2021 году).

На этом фоне ожидается снижение урожайности из-за ограничения доступа к соответствующим ресурсам в некоторых областях, а также сокращения площади посевов, которая, в свою очередь, будет зависеть от ситуации в регионе.

Как сообщалось, по данным Минагрополитики, Украина в 2021 году собрала более 84 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур и 22,6 млн. тонн — масличных, что стало рекордным урожаем в истории страны.