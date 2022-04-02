ЗСУ в 13-й і 14-й раз накрили вогнем позиції окупантів у Чорнобаївці

02 апреля 2022 | 13:01

У п'ятницю, 1 квітня, збройні сили України знову накрили російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном. Це вже 13-й та 14-й провал окупантів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. "Чорнобаївка сьогодні 13-й та 14-раз", – повідомив він. Нагадаємо, зСУ 12 разів накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці.



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