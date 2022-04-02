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Стартує процес лібералізації вантажного транзиту з України до країн ЄС, - Кубраков
02 апреля 2022 | 13:04
Угоду ратифікують усі держави-члени.
Україна отримає можливість безперешкодно доставляти експортну продукцію на західні ринки у зв’язку з лібералізацією вантажного транзиту з України до країн Європейського Союзу.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі з очільником Генерального директорату з питань транспорту Єврокомісії Генріком Гололеєм.
“Маємо хорошу новину — нарешті на найвищому рівні ЄС отримали підтвердження можливості старту процесу лібералізації вантажного транзиту з України до країн Європейського Союзу”, - зазначив він.
За його словами, як і у випадку з угодою про Спільний авіаційний простір України з ЄС, угоду про лібералізацію вантажного транзиту мають ратифікувати усі держави-члени. “Ми розуміємо, що для європейців це буде вагомим кроком нам назустріч”, - сказав Кубраков.
Наразі, за його словами, разом з міжнародними партнерами МІУ працює над тим, щоб підтримувати безперебійність роботи української логістичної системи, зокрема залізниці та Дунайських портів.
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