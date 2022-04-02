Вчора: Рада проголосувала закони для полегшення життя під час війни

02 апреля 2022 | 13:16

На наступних засіданнях ВР обговорить облаштування та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Народні депутати України продовжують працювати над законодавчими актами, що забезпечуватимуть функціонування країни під час військового стану. Про це зазначив Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону «Єдині новини», відповідаючи на запитання щодо результатів засідання Парламенту 1 квітня.

«Сьогодні (1 квітня) відшліфовували питання по двохвідсотковій системі оподаткування, по митним справам, по ввезенням матеріалів для виготовлення бронежилетів та броньованих автомобілів», - зазначив Корнієнко.

Він поінформував, що під час засідання Парламенту обговорювали питання державної допомоги, зниження до нуля оподаткування на альтернативне моторне паливо, що дасть можливість робити біоетаноли.

«У нас багато сільськогосподарської сировини, яка могла б використовуватися для цього, але вона лежить на складах через проблеми з логістикою», - сказав Перший віцеспікер.

Щодо теми безпеки й оборони Олександр Корнієнко відзначив закони, що стосуються удосконалення засад організації та ведення руху опору, прискорення процесу продажу військових облігацій.

«Це важливо для фінансування наших Збройних Сил», - підкреслив він.

Перший віце-спікер пояснив, що ухвалений законодавчий акт дозволить упорядкувати ситуацію з Силами ТрО ЗСУ, зокрема, передбачає вступ до тероборони за місцем реєстрації або в районах, де безпосередньо ведуться бойові дії.

Він поінформував, що сьогодні у першому читанні народними депутатами підтримані законопроекти щодо заборони політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію та заборони неонацистської символіки. А також щодо підвищеного оподаткування для компаній, які продовжують співпрацю з агресором (на 50%). Ці документи ще будуть допрацьовуватися у профільних Комітетах для прийняття в цілому.

Щодо планів на наступні засідання Верховної Ради Перший віцеспікер пообіцяв, що Парламент продовжить працювати над законопроєктами відповідно до запитів від Уряду та окремих міністерств.

Ініціативи, за його словами, стосуються конкретних питань соціальної та гуманітарної політики, зокрема, облаштування та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.