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США домовляються про передачу Україні радянських танків, - NYT

02 апреля 2022 | 13:17

Мова про танки радянського виробництва.


Уряд США веде перемовини з союзниками по НАТО про те, щоб вони передали Україні танки радянського виробництва. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімного представника американської влади.

Чиновник сказав, що постачання розпочнеться найближчим часом, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони надійдуть.

За словами чиновника, ці переговори стали наслідком звернення президента Володимира Зеленського, який 24 березня закликав НАТО надати Україні 1% своїх танків

Як зазначає видання, танки "дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі".

NYT пише, що прибуття танків може стати ще однією ознакою нової фази війни.



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