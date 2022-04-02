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Гендиректор компанії, що виробляє СУ-34 пішов з посади на знак протесту

02 апреля 2022 | 13:24


 «Я не хочу бути причетним до знищення славного імені Сухий» Через спецоперацію РФ в Україні йде у відставку гендиректор компанії, яка виробляє винищувачі Су-34. «Я не можу і не бажаю стояти біля керма компанії, яка сьогодні створює зброю для вбивства мирних громадян. Я не хочу бути причетним до знищення славного імені Сухого. Я не поділяю рішень, які зараз виходять із кабінетів керівників РФ», – заявив генеральний директор ПАТ «ОАК» Юрій Слюсар. Він наголосив, що приходив на посаду керівника, щоб зміцнити авіаційну галузь РФ. «Але навіть не уявляв собі, що літаки, що їх випускає компанія, яку я очолюю, будуть бомбити мирні райони Харкова, де працював авіаконструктор



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