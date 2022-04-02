Відкрився секрет паганої орієнтації рашистів на місцевості

02 апреля 2022 | 17:56

В Україні окупанти з армії РФ часто блукають та не можуть зорієнтуватися через якість мап.

Доволі часто від цивільних, які спостерігали за переміщеннями підрозділів армії РФ, можливо було почути, що окупанти їздили кругами, не могли зрозуміти де вони та часто шукали населені пункти за старими назвами. Звісно свою роль зіграв і оперативний демонтаж вказівних знаків. Але, скоріш за все, головну роль у проблемах з орієнтацією рашистів в Україні зіграв сам Генштаб РФ. Бо у мережі з'явились фото захопленої в окупантів мапи.

Інформація на мапі - станом на 1990 рік. Як змінилась Україна за 32 роки, враховуючи як розбудову селищ та міст, так і вирубування лісів, не говорячи вже про перейменування населених пунктів - можливо і не нагадувати.

Також не слід забувати, що командування рашистів відібрало перед вторгненням у бійців смартфони. Тому "спитати у гугла" як добратися до потрібно місця окупанти не могли.