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У Нідерландах повністю зупинилася залізниця
03 апреля 2022 | 22:16
В неділю вранці у Нідерландах зупинився рух усіх міжміських потягів, і зупинка триватиме понад 6 годин. Масштабну проблему, яку не вдається вирішити, офіційно визнав нідерландський пасажирський перевізник NS.
Інцидент стався вранці. Опівдні за Києвом (11:00 за місцевим часом) NS повідомив про масштабний збій, але не надав деталей. "Зараз неможливо надати поточну інформацію про поїздки. Ми працюємо над відновленням, але поки не можемо сказати, як довго триватиме така ситуація", - пояснив перевізник.
За твердженням нідерландського суспільного мовника NOS, через збій по всій країні зупинилися усі міжміські (intercity) потяги. Продовжили працювати лише регіональні потяги (близького сполучення) кількох дрібних перевізників, але їхній розклад руху став непередбачуваним – на станціях не мали жодної інформації про нього.
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