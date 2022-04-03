ТЕМА

У Нідерландах повністю зупинилася залізниця

03 апреля 2022 | 22:16

В неділю вранці у Нідерландах зупинився рух усіх міжміських потягів, і зупинка триватиме понад 6 годин. Масштабну проблему, яку не вдається вирішити, офіційно визнав нідерландський пасажирський перевізник NS.


Інцидент стався вранці. Опівдні за Києвом (11:00 за місцевим часом) NS повідомив про масштабний збій, але не надав деталей. "Зараз неможливо надати поточну інформацію про поїздки. Ми працюємо над відновленням, але поки не можемо сказати, як довго триватиме така ситуація", - пояснив перевізник.

За твердженням нідерландського суспільного мовника NOS, через збій по всій країні зупинилися усі міжміські (intercity) потяги. Продовжили працювати лише регіональні потяги (близького сполучення) кількох дрібних перевізників, але їхній розклад руху став непередбачуваним – на станціях не мали жодної інформації про нього.


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Киев. Милиция на митинге в честь восьмой годовщины Оранжевой революции. ANATOLII STEPANOV
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100