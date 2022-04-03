У Нідерландах повністю зупинилася залізниця

Інцидент стався вранці. Опівдні за Києвом (11:00 за місцевим часом) NS повідомив про масштабний збій, але не надав деталей. "Зараз неможливо надати поточну інформацію про поїздки. Ми працюємо над відновленням, але поки не можемо сказати, як довго триватиме така ситуація", - пояснив перевізник.