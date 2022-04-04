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Відновлюється рух гуманітарних вантажів із Києва до Чернігова
04 апреля 2022 | 10:45
Містян попросили поки не поспішати повертатися до Чернігова.
Відсьогодні, із 10 ранку відновлюється сполучення для гуманітарних вантажів із Чернігова до Києва. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Проїзд трасою на Гончарівське (або старий київський шлях). Рух буде здійснюватись в обидва боки. Але очікуємо, що можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі", - написав він.
За його словами, вантажі пропускатимуться до 5 тон.
Водночас Чаус закликав мешканців Чернігова не поспішати повертатися до міста, щоби не завадити доставці гуманітарних вантажів.
"Звертаємо увагу всіх жителів Чернігова, і тих, хто хоче повернутись у місто: це не повноцінний шлях (як наша київська траса). Просимо у перші дні утриматись від масового руху автівками. Адже це завадить доставці у місто очікуваної допомоги та важливих вантажів", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що через обстріли окупантів значно постраждали об'єкти критичної інфраструктури Чернігова, тому в місті немає тепло-, електро- та водопостачання, газопостачання здійснюється частково, наразі проводяться відновлювальні роботи.
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