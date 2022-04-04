|
Блінкен: "Росія повністю провалила три цілі в Україні"
04 апреля 2022 | 10:49
Російські війська відступили від Києва, передислоковуючись на Схід.
Росія повністю провалила три цілі, які переслідувала перед повномасштабним вторгненням в Україну. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє пресслужба Держдепу.
"Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, заперечити її суверенітет та її незалежність; встановити російську владу; і розділити Захід, розділити Альянс. І на всіх трьох фронтах це провалилося. Україна тепер більш об’єднана. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін", – заявив Блінкен.
Він зазначає, що про поразку РФ свідчить те, що російські війська відступили від Києва і, ймовірно, передислоковуються на Схід.
"Але пам'ятаймо, що вони все ще мають здатність спричиняти масову смерть і руйнування, зокрема в таких місцях, як Київ, за допомогою авіації та ракет. І водночас вони можуть перегрупуватися", – сказав Блінкен.
также читайте
|
по теме
Польский премьер назвал Германию тормозом
04. 04. 2022 | 11:10
Польский премьер назвал Германию "главным тормозом" новых санкций против России.
В Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів - Генштаб
04. 04. 2022 | 10:46
Командування РФ розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.
Відновлюється рух гуманітарних вантажів із Києва до Чернігова
04. 04. 2022 | 10:45
Містян попросили поки не поспішати повертатися до Чернігова.
Росія стягує війська на Донбас, щоб захопити Маріуполь, - Міноборони Великобританії
04. 04. 2022 | 10:43
Російські війська перегруповуються, щоб зосередити свій наступ на Донбас і взяти Маріуполь, який "забезпечить сухопутний коридор в окупований Крим". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»