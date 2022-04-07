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Україна отримала лендліз США
07 апреля 2022 | 09:04
Сенат США одноголосно ухвалив основний закон про відновлення програми Ленд-лізу, — Politico
Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, оскільки українські військові довели, що можуть протистояти російським військам, пише видання. Востаннє США підтримували програму ленд-лізу за часів Другої Світової.
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