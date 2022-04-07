ТЕМА

Україна отримала лендліз США

07 апреля 2022 | 09:04

Сенат США одноголосно ухвалив основний закон про відновлення програми Ленд-лізу, — Politico


Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, оскільки українські військові довели, що можуть протистояти російським військам, пише видання. Востаннє США підтримували програму ленд-лізу за часів Другої Світової.

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© фото: Reuters

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