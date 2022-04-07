Україна отримала лендліз США

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Германия. Ставший знаменитым благодаря своим абсолютно точным прогнозам на исходы матчей ЧМ 2010 осьминог Пауль из аквариума в Оберхаузене, сегодня назвал победителя второго полуфинала. По его мнению им окажется сборная Испании. Пока осьминог не ошибся ни разу. Свой выбор осьминог делает так: на стеклянные ящики с едой клеят флаг Германии и флаг её соперника по очередному матчу. В каком ящике Пауль притронется к еде первым та команда и победит. Ассоциация за гуманное отношение к животным PETA уже потребовала отпустить Пауля на волю.