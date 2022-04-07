В Германии русских бьют регулярно

В Германии с 24 февраля зафиксировано более 380 преступлений против людей с российским происхождением, заявила глава МВД. В основном это оскорбления, порча имущества, но есть и акты насилия.

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