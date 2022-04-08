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ЗСУ розбили вщент "елітний" підрозділ російської армії – мотострілецьку бригаду з Амурської області

08 апреля 2022 | 00:27

Українські захисники перетворили на металобрухт техніку 38-ї омбср ЗС РФ.


Українські військові знищили підрозділи 38-ї омсбр Збройних сил Російської Федерації, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області.

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"38-ма ОМСБр зс рф і її металобрухт. Точніше, це саме те на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б "елітними" вони не були", – сказано в повідомленні.

38-ма окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада – формування Сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації. Умовне найменування – Військова частина № 21720 (в/ч 21720). Скорочене найменування – 38-ма омсбр. Формування входить до складу 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. 



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