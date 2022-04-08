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Російським футболістам відмовляють у продовженні робочих віз у Європі, Вони змушені залишати команди
08 апреля 2022 | 00:32
Два гравці вже покинули Чехію.
Два російські футболісти залишили чеські клуби через невидачу робочих віз.
Захисник популярного в Чехії клубу "Богеміанс-1905" Євген Назаров і півзахисник "Динамо" (Ческе-Будейовіце) Максим Матвєєв покинули свої клуби, повідомляють пресслужби обох команд.
Гравці не змогли продовжити свої робочі візи у країні. Футболісти вже вилетіли до Росії.
Обидва гравці приєдналися до чеських клубів у січні.
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