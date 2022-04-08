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В Україні ліквідовано 55 десантників "елітного полку ВДВ" Росії – ЗМІ

08 апреля 2022 | 00:44

Судячи з матеріалів, переданих читачем, в Україні загинули 55 російських військових.


 "На фотографіях – військовослужбовці 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького казачьего полку, який дислокується у Ставрополі. Серед загиблих є, зокрема, командир полку та кілька командирів роти".



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© фото: Павел ПАЩЕНКО

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