В Україні ліквідовано 55 десантників "елітного полку ВДВ" Росії – ЗМІ

08 апреля 2022 | 00:44

Судячи з матеріалів, переданих читачем, в Україні загинули 55 російських військових.

"На фотографіях – військовослужбовці 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького казачьего полку, який дислокується у Ставрополі. Серед загиблих є, зокрема, командир полку та кілька командирів роти".