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Усіх чоловіків, які незаконно перетнули кордон, ловитимуть на зворотному шляху – Данілов
08 апреля 2022 | 00:46
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу будуть виловлювати на зворотньому шляху.
"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно.
Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів".
За словами Данілова, кожен, хто поїхав у "відрядження", мають мати окремий документ від прикордонників.
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