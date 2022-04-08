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У Росії напали в купе поїзда на головного редактора опозиційної "Нової газети"

08 апреля 2022 | 00:49

У купе поїзда "Москва-Самара" невідомий облив червоною фарбою з ацетоном головного редактора опозиційного видання "Новая газета" і лавреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова.


 Муратов розповів в "Телеграм":  "Облили в купе олійною фарбою з ацетоном. Очі страшенно пече. Потяг Москва-Самара. Олійний запах в усьому вагоні.

Відправлення затримують на 30 хвилин. Спробую відмитися. Він викрикнув: "Муратов, ось тобі за наших пацанів".

Видання "Новая газета" донедавна висвітлювала неофіційні дані про втрати російської армії та розповідала про опір українських захисників, що йде всупереч російській офіційній пропаганді. Крім того, деякі матеріали підтверджували, що російські війська обстрілювали цивільне населення.



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