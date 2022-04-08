МЭР ДНЕПРА ПРИЗВАЛ К ЭВАКУАЦИИ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

08 апреля 2022 | 01:43

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться женщинам, детям и пожилым людям из города в связи с обострением на Донбассе.

Также обращение относится к тем, кто не работает на предприятиях критической инфраструктуры.



"Ситуация постепенно на Донбассе накаляется и мы понимаем, что апрель будет достаточно горячим. Поэтому большая очень просьба ко всем, кто имеет возможность выехать, в первую очередь это касается женщин детей и стариков и кто не задействован в работе критической инфраструктуры, на промышленных предприятиях, кто не производит добавочный продукт и напрямую не интегрирует экономику, я бы порекомендовал побыть в более безопасном месте", - заявил Филатов.



Он также добавил, что коммунальные предприятия и больницы города работают в штатном режиме, а запаса лекарств хватит на несколько месяцев.