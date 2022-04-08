ТЕМА

МЭР ДНЕПРА ПРИЗВАЛ К ЭВАКУАЦИИ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

08 апреля 2022 | 01:43

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться женщинам, детям и пожилым людям из города в связи с обострением на Донбассе.


Также обращение относится к тем, кто не работает на предприятиях критической инфраструктуры.

"Ситуация постепенно на Донбассе накаляется и мы понимаем, что апрель будет достаточно горячим. Поэтому большая очень просьба ко всем, кто имеет возможность выехать, в первую очередь это касается женщин детей и стариков и кто не задействован в работе критической инфраструктуры, на промышленных предприятиях, кто не производит добавочный продукт и напрямую не интегрирует экономику, я бы порекомендовал побыть в более безопасном месте", - заявил Филатов.

Он также добавил, что коммунальные предприятия и больницы города работают в штатном режиме, а запаса лекарств хватит на несколько месяцев.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100