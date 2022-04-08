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Мэр Немировала дострелялся. Теперь он в СИЗО

08 апреля 2022 | 19:01

В Немирове Винницкой области мэр Виктор Качур избил волонтера, а также начал стрелять из автомата. Об этом сообщила полиция Винницкой области утром 8 апреля.


Как сообщила полиция, 7 апреля к ним обратился волонтер, заявив, что мэр Немирова Виктор Качур на территории городского совета стреляет из автомата. По словам потерпевшего, он как представитель волонтерской организации принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. Между ним и Виктором Качуром возник конфликт. Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. Пострадавший скрылся и вызвал полицию, он не пострадал.

57-летний Виктор Качур был задержан на рабочем месте и помещен в изолятор временного содержания. Следствие установило, что он уже привлекался к уголовной ответственности.

Во время обыска в служебном кабинете мэра полицейские изъяли автоматическое оружие и патроны к нему. Основания для хранения и ношения оружия устанавливаются.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины конфликта в рамках открытого уголовного производства по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство). Такое преступление карается лишением свободы сроком до семи лет.

В 2010 году Качур, также бывший мэром Немирова, подозревался во взяточничестве. Тогда он был объявлен в розыск Интерполом после того как скрылся после освобождения из-под ареста под подписку о невыезде



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