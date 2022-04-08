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ArcelorMittal у Кривому Розі відновить роботу
08 апреля 2022 | 19:17
Доменна піч №6 знову запрацює до 11 квітня.
Голова правління ArcelorMittal Лакшмі Міттал і гендиректор компанії Адітья Міттал звернулися до працівників Криворізького гірничо-металургійного комбінату та повідомили про намір відновити виробництво.
Про це повідомив Телеграм-канал “Енергоатому”.
“Ми розпочнемо з повернення до виробництва доменної печі №6: роботи вже розпочато, й очікується, що піч знову запрацює до 11 квітня”, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, 3 березня ArcelorMittal оголосила про рішення призупинити виробництво сталі у Кривому Розі, щоб забезпечити безпеку людей та активів.
Нагадаємо, у січні Шевченківський суд Києва частково розблокував рахунок компанії “АрселорМіттал Кривий Ріг”, з якого виплачуються зарплати й податки.
Арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках ПАТ був накладений згідно з рішенням Офісу Генпрокурора. Ці кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
"АрселорМіттал Кривий Ріг" – найбільший український металургійний комбінат. У лютому 2021 на підприємстві поновилися слідчі дії СБУ щодо податкових зобовʼязань. Новий раунд слідчих дій був пов'язаний зі справою про ухиляння від сплати податків і заниження рентних платежів у 2015-2019 років. Компанія вважає подібні звинувачення необґрунтованими.
"АрселорМіттал Кривий Ріг" щорічно виробляє близько 6 мільйонів тонн сталі, понад 80% своєї продукції експортує. На підприємстві працюють більше 29 тисяч українців.
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