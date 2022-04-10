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Україна на третину підвищила тарифи на транзит нафти з РФ
10 апреля 2022 | 00:38
Тарифи на транзит нафти територією України збільшаться на 30%. Таке зростання передбачене з 1 квітня 2022 року. Про це свідчать дані на сайті "Транснефти", повідомляє UBR.
Так, нові тарифи по нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини становитимуть €11,5 за тонну. При цьому на даному етапі за договором з АТ "Укртранснафта" вартість становить €9 євро за тонну. Такий тариф діяв з 1 січня цього року.
За підсумками минулого року, транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" через територію України склав 12 млн тонн. Зокрема, до Чехії поставили 3,4 млн тонн ресурсу з Росії, до Словаччини – 5,2 млн тонн, до Угорщини – 3,4 млн тонн.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що бойкот російської нафти західними компаніями та санкції можуть призвести до скорочення її експорту на третину. IEA спрогнозувало нафтові втрати РФ через санкції вже у квітні 3 млн барелів на добу, при тому що зазвичай Росія експортує 7-8 млн барелів.
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