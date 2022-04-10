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UkraineInvest: велика кількість інвесторів планує повертатися до України
10 апреля 2022 | 00:40
Велика кількість інвесторів висловила намір повертатися в Україну, повідомляє УНІАН.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.
"Ми постійно робимо опитування інвесторів, іноземних і українських, компаній, які тимчасово вийшли з України, проте планують повертатися. Велика кількість компаній дійсно планує вести діяльність далі. Ми навіть бачимо звернення іноземних інвесторів, які надсилають запити на зустрічі, навіть в Києві чи інших містах України. Це дуже нас тішить, і ми впевнені, що після зупинення військових дій одразу потужно підійти до розвитку економіки, залучення інвестицій", - сказав він.
Також він нагадав, що 500 компаній повністю або тимчасово зупинили свою діяльність в Росії, тому UkraineInvest звернувся до них з пропозицією релокувати виробництва до України.
"Зараз ми аналізуємо цю інформацію, звертаємось до тих компаній, які вже зупинили інвестиційні плани у Російській Федерації, і ми звертаємось до них розглянути Україну як локацію для переміщення їхніх виробничих потужностей", - заявив він.
UkraineInvest – урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні.
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