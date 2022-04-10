ТЕМА

Пентагон: США розмістять у Словаччині ЗРК Patriot

10 апреля 2022 | 00:41

Після того як Братислава оголосила про передачу Києву своєї зенітно-ракетної системи С-300, в США заявили, що розмістять в Словаччині один ЗРК Patriot, повідомляє РБК-Україна.


Про це говорить заява Міністерства оборони США.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що зенітний ракетний комплекс Patriot буде доставлений до Словаччини в найближчі дні.

"Тривалість розгортання протиракетної оборони ще не встановлена, оскільки Міністерство оборони продовжує консультації з урядом Словаччини про більш постійні рішення в області ППО", - зазначив Остін.

Він додав, що Сполучені Штати будуть продовжувати координувати свої дії з союзниками і партнерами для задоволення потреб українських військових.

Представник Пентагону Джон Кірбі сказав, що система ППО С-300, яку Словаччина передає Україні, і ракетна система Patriot, яку постачають США, є невід'ємною частиною більш широких зусиль Міністерства оборони США і союзників по зміцненню східного флангу НАТО.

За його словами, це сприятиме поліпшенню стримування ворога, а також зміцненню українських сил в обороні.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

Барбара Тернер (она же Тирни, она же Тирнан, она же Тэйлор, она же Флоренс Джиллеспи) была воровкой на доверии, и работала в Сиднее, Ньюкасле, Брисбене и Перте с 1890-ых до 1920-ых, и возможно далее. Эта фотография была сделана во время ареста за то, что обманула некого Генри Плакингса в Сиднее. Она получила год тюрьмы.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100