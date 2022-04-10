ТЕМА

Насыпной мост через реку Ирпень у села Романовка почти готов

10 апреля 2022 | 10:33

Его строили круглосуточно в течение 6 дней. Работают 55 человек и около 40 единиц техники. Работы планируют завершить уже завтра.


Работы по возведению насыпного моста возле с.  Стоянка еще продолжаются и будут завершены через 7-10 дней.



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