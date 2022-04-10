ЗСУ осваивает новую Чернобаевку

10 апреля 2022 | 10:40

Збройні сили України в черговий раз вдарили по мелітопольському аеродрому. На думку радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупований Мелітополь стає другою Чорнобаївкою, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна. Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Фейгін LIVE".

"Зараз би оголосити п'ятий Мелітополь, який поступово стає Чорнобаївкою. Сьогодні накрили мелітопольський аеродром, теж з пунктом управління, рвалося години дві...Так, Мелітополь потихеньку стає Чорнобаївкою, Але ж Мелітополь - це головний центральний вузол - аеропорт, залізничне, автомобільне сполучення. Опорний пункт і для Херсона, що забезпечує зв'язок Херсона, Запоріжжя та Маріполя" , - зазначив він. Зазначимо, аеродром Чорнобаївка під Херсоном асоціюється з постійними ударами українських сил по зайнятих російськими військами позиціях. В результаті окупанти зазнали важких втрат на цьому напрямку, але з початку квітня масштаб атак на Чорнобаївку зменшився.



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