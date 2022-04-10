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Welt: Україна хоче купити у Німеччини 100 самохідних гаубиць
10 апреля 2022 | 10:45
Україна направила уряду Німеччини пропозицію про постачання в нашу країну 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і комплектуючих до них на загальну суму 1,7 мільярда євро. Так, Бундесвер поставить Україні 100 таких гаубиць і замінить їх на нові, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
За даними видання Welt am Sonntag, як альтернатива німецька компанія-виробник Krauss-Maffei Wegmann (KMW) також пропонує гаубиці в безпілотному варіанті на бронетранспортері Boxer за 1,2 мільярда євро.
Як повідомляють виданню українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, поставка самохідних гаубиць буде проходити за схемою обміну. Так, Бундесвер в найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а "прогалини", що утворяться, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.
Зазначається, що перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше, ніж у другій половині 2024 року. А завершення поставок орієнтовно очікується до 2027 року.
У Міністерстві економіки Німеччини такий запит з боку України журналістам не стали коментувати, пославшись на принципову конфіденційність окремих рішень з експорту озброєнь.
Гаубиці Panzerhaubitze 2000, схожі на танки, здатні вести вогонь на відстані понад 30 кілометрів.
Раніше в Міноборони Німеччини заявили, що країна досягла межі в поставках зброї Україні з власних запасів, при цьому Берлін допускає варіант з поставками від підприємств.
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