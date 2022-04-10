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363 засуджених вступили до ЗСУ

10 апреля 2022 | 10:47

З 24 лютого президент України підписав три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених вступили до ЗСУ і стали на захист України. Клопотання про бажання служити й зараз продовжують надходити від засуджених, пише Константин Широкун, РБК-Україна.


Щоб отримати помилування, ув'язнені повинні звернутися в прокуратуру і суд про звільнення з-під варти для служби в збройних силах. Станом на 9 квітня, двоє помилуваних ув'язнених загинули в зіткненнях з російською армією. Один із загиблих представлений до державної нагороди "За мужність" посмертно.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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