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Русские военные калеча себя, чтобы вернуться домой
10 апреля 2022 | 11:15
В некоторых подразделениях российских войск в Украине свыше 80% бойцов не желают участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным штаба, у россиян также есть значительные проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли существенные потери во время боевых действий на территории Украины.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих.
А последние данные по отбору на военную службу в России свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в городе Екатеринбург, даже на разговор о возможности подписания контракта согласились менее 1% граждан, находящихся в запасе.
По данным разведки, среди мобилизованных отмечается крайне низкое моральное состояние. В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска было отправлено два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими России. Отмечается, что большинство из них имеют ранения ног. По выводам врачей, наиболее вероятная причина этих ранений — самоувечья во избежание возвращения в зону боевых действий.
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