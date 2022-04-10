ТЕМА

Кадировці хотіли видати бомжа за українського полоненого

10 апреля 2022 | 17:06


Вони записали з ним відео, яке побачив співзасновник Кафедрального собору ПЦУ у Маріуполі. Чоловік написав, що на відео – місцевий бомж, якого раніше щодня годували у храмі. Але найбільший провал кадировців у тому, що вони намалювали йому маркером татуювання з кажаном — символом російської розвідки. Символом української розвідки є сова.

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