Смоленська авіакатастрофа сталася в результаті вибуху, а Росія навмисне заплутала розслідування

12 апреля 2022 | 08:32

Аналізу уламків свідчить про використання такого ж типу бомб, які нині РФ використовує у війні з Україною.

Росія, за словами голови слідчого підкомітету, заплутала розслідування авіакатастрофи. А докази були навмисно знищені, спотворені та змінені під час правління тодішнього уряду Громадянської платформи-Польської народної партії, яку очолював прем’єр-міністр Дональд Туск.

Причиною авіакатастрофи, за словами Мацеревич, є вибух у лівому крилі літака, який стався за 100 метрів від берези, з якою зіткнувся президентський борт. Наслідком першого вибуху став наступний вибух у центральній частині аерокрила, в результаті якого загинула вся делегація з 96 осіб. Сліди вибухових матеріалів, знайдені на уламках літака, досліджували польські та американські установи.

Вибухи були підтверджені п’ятьма доказами, зокрема, експериментами з використанням моделей літака Ту-154.

Бачили або ж чули вибух понад 20 очевидців; загалом під час розслідування, за словами Мацеревича, його команда допитала загалом 200 свідків.

Аналіз тіл жертв трагедії показав, що в деяких виявили осколки та частинки літака - такі ушкодження характерні для постраждалих від вибухів, а не від зіткнення із землею.

Як повідомляє TVP, під час огляду тіл щонайменше 47% з них мали ознаки опікових ран, хоча жертви отримали пошкодження до того, як їхній одяг був зірваний вибухом, що є ще однією характерною ознакою вибуху.

Російська прокуратура приховала інформацію про виявлення гексогену та тротилу. Їх у 89 із 238 проаналізованих зразків, у тому числі отриманих з лівого крила, виявила британська лабораторія.

Голова слідчого підкомітету зазначив, що наявність алюмінію свідчить про використання бомби, яка викликала термобаричний вибух, що створюється за допомогою термобаричної зброї. Мацеревич зауважив, що той же тип зброї (вакуумні бомби) використовує Росія під час війни в Україні.

За інформацією Антонія Мацеревича, 11 квітня 2010 року, у день катастрофи, російські служби розрізали залишки корпусу на частини, щоб приховати докази вибуху та перешкодити ефективному розслідуванню.

Нагадаємо, в результаті авікатастрофи літака Ту-154 в Смоленську загинули президент Польщі Лех Качинський, низка вищих посадових осіб країни, громадських діячів і представників духовенства - всього 96 осіб. Встановлено, що літак впав у результаті вибуху предмета, що був на борту.

24 лютого 2021 року польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою.

Росія, за словами голови слідчого підкомітету, заплутала розслідування авіакатастрофи. А докази були навмисно знищені, спотворені та змінені під час правління тодішнього уряду Громадянської платформи-Польської народної партії, яку очолював прем’єр-міністр Дональд Туск.

Причиною авіакатастрофи, за словами Мацеревич, є вибух у лівому крилі літака, який стався за 100 метрів від берези, з якою зіткнувся президентський борт. Наслідком першого вибуху став наступний вибух у центральній частині аерокрила, в результаті якого загинула вся делегація з 96 осіб. Сліди вибухових матеріалів, знайдені на уламках літака, досліджували польські та американські установи.

Вибухи були підтверджені п’ятьма доказами, зокрема, експериментами з використанням моделей літака Ту-154.

Бачили або ж чули вибух понад 20 очевидців; загалом під час розслідування, за словами Мацеревича, його команда допитала загалом 200 свідків.

Аналіз тіл жертв трагедії показав, що в деяких виявили осколки та частинки літака - такі ушкодження характерні для постраждалих від вибухів, а не від зіткнення із землею.

Як повідомляє TVP, під час огляду тіл щонайменше 47% з них мали ознаки опікових ран, хоча жертви отримали пошкодження до того, як їхній одяг був зірваний вибухом, що є ще однією характерною ознакою вибуху.

Російська прокуратура приховала інформацію про виявлення гексогену та тротилу. Їх у 89 із 238 проаналізованих зразків, у тому числі отриманих з лівого крила, виявила британська лабораторія.

Голова слідчого підкомітету зазначив, що наявність алюмінію свідчить про використання бомби, яка викликала термобаричний вибух, що створюється за допомогою термобаричної зброї. Мацеревич зауважив, що той же тип зброї (вакуумні бомби) використовує Росія під час війни в Україні.

За інформацією Антонія Мацеревича, 11 квітня 2010 року, у день катастрофи, російські служби розрізали залишки корпусу на частини, щоб приховати докази вибуху та перешкодити ефективному розслідуванню.

Нагадаємо, в результаті авікатастрофи літака Ту-154 в Смоленську загинули президент Польщі Лех Качинський, низка вищих посадових осіб країни, громадських діячів і представників духовенства - всього 96 осіб. Встановлено, що літак впав у результаті вибуху предмета, що був на борту.

24 лютого 2021 року польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою.