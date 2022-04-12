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Хьюстон, у нас проблемы! Рогозин признал, что возникнут проблемы с закупками для посадочного аппарата “Луна-27”

12 апреля 2022 | 08:49

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН могут столкнуться с санкциями во время закупки приборов для посадочного аппарата “Луна-27”, пишет ТАСС.


“Теперь что касается “Луны-26” и “Луны-27”. По “Луне-27″ основной набор приборов заказывается Институтом космических исследований РАН. И я подозреваю, что ученые могут столкнуться с санкционными ограничениями. В этом случае мы тогда немедленно приступим к созданию замещающих приборов”, – заявил Рогозин.



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