Хьюстон, у нас проблемы! Рогозин признал, что возникнут проблемы с закупками для посадочного аппарата “Луна-27”

“Теперь что касается “Луны-26” и “Луны-27”. По “Луне-27″ основной набор приборов заказывается Институтом космических исследований РАН. И я подозреваю, что ученые могут столкнуться с санкционными ограничениями. В этом случае мы тогда немедленно приступим к созданию замещающих приборов”, – заявил Рогозин.

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