ТЕМА

По мнению Гугл "дорогие россияне" - это "мертвые россияне"

12 апреля 2022 | 07:44

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей и объяснить, как они появились.


Надзор сообщил, что в Google.Translate выявлено нарушение экстремистского характера - при вводе dear Russians ("дорогие россияне") сервис предлагал российским пользователям заменить его на dead Russians ("мертвые россияне"), причем для других национальностей такие предложения отсутствовали.


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